Asl lavori Pnrr in via Guadagnoli | chiude la struttura Servizi trasferiti

A partire dal 3 giugno, i servizi di Anagrafe sanitaria e CUP si sposteranno all'ospedale San Donato, mentre il cantiere in via Guadagnoli segna un passo cruciale verso il potenziamento della sanità italiana grazie ai fondi PNRR. Questo trasferimento, sebbene temporaneo, rappresenta un'opportunità per migliorare le strutture e garantire servizi sempre più efficienti. Rimanete aggiornati: il futuro della salute passa anche da qui!

Anagrafe sanitaria e Cup si trasferiscono da via Guadagnoli all’ospedale San Donato dove saranno attivi da martedì 3 giugno. Il trasferimento è necessario alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della struttura sanitaria, finanziati con i fondi PNRR. L’anagrafe sanitaria, lo sportello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Asl, lavori Pnrr in via Guadagnoli: chiude la struttura. Servizi trasferiti

