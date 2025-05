Ascolti tv i dati del 29 maggio 2025

Il mondo della fiction italiana continua a conquistare il cuore degli spettatori! I dati del 29 maggio 2025 segnalano un successo clamoroso per la replica di "Don Matteo 13", che ha attirato oltre 2,5 milioni di telespettatori. Questo trend mette in luce come le storie di qualitĂ e i personaggi iconici siano un vero toccasana per il pubblico, soprattutto in un periodo in cui la nostalgia fa da padrona. Non perdere l'occasione di sintonizzarti!

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, giovedì 29 maggio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha coinvolto 2.573.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Avanti un Altro ha ottenuto 2.037.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai2 Heysel 1985 si ferma a 604.000 spettatori pari al 3.6%. Poi, in onda su Italia1 La fredda luce del giorno registra 1.156.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi porta a casa 719.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio  totalizza un a.m. di 1.075.000 spettatori (8.5%). Su La7 Piazzapulita  raggiunge 933. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 29 maggio 2025

