Ascolti tv giovedì 29 maggio | Don Matteo 13 Avanti un altro Piazzapulita

Giovedì 29 maggio 2025, la sfida degli ascolti tv ha visto trionfare Don Matteo 13 su Rai 1, un vero e proprio pilastro della televisione italiana. Mentre il mondo si interroga su come riunire le famiglie davanti allo schermo, il successo di programmi come Avanti un altro dimostra che l'intrattenimento leggero continua a conquistare il pubblico. Curioso sapere se il mix di risate e mistero saprà attirare anche le nuove generazioni!

Ascolti tv giovedì 29 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 29 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 13. Su Rai 2 John Wick 4. Su Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Avanti un altro. Su Italia 1 La fredda luce del giorno. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 29 maggio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 29 maggio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv giovedì 29 maggio: Don Matteo 13, Avanti un altro, Piazzapulita

Ascolti TV | Giovedì 15 Maggio 2025. Che Dio ci Aiuti chiude al 21.8%, disastro i Record (9%), l’Eurovision all’8.8%

Giovedì 15 maggio 2025 segna un'importante serata televisiva, con il finale di "Che Dio ci Aiuti 8" su Rai1 che conquista 3.

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Giovedì 29 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Pretty Woman batte l'Isola, Amadeus in apnea su Nove, Chi l'ha Visto s; Ascolti tv giovedì 22 maggio: chi ha vinto tra Don Matteo e Avanti un altro; Ascolti tv, L'Isola dei Famosi? Basta Pretty Woman per affondarla. Amadeus, Like a Star flop (va ancora più giù); Ascolti tv ieri giovedì 22 maggio chi vince tra Don Matteo, Avanti un altro, Dritto e Rovescio e Piazzapulita. 🔗Su questo argomento da altre fonti