Ascolti TV | Giovedì 29 Maggio 2025 Don Matteo in replica 16 3% allunga su Avanti un Altro 12 7%

Giovedì 29 maggio 2025, la replica di "Don Matteo 13" ha conquistato il cuore degli italiani con un sorprendente 16.3% di share, dimostrando che il richiamo delle storie di comunità e valori è più forte che mai. In un contesto in cui la televisione cerca sempre nuove formule, il successo del buon vecchio Don Matteo ricorda l'importanza della tradizione nel panorama mediatico contemporaneo. Chi non ama un po' di nostalgia?

Nella serata di ieri, giovedì 29 maggio 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 2.573.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale5 Avanti un Altro ha conquistato 2.037.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai2 Heysel 1985 intrattiene 604.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 La fredda luce del giorno incolla davanti al video 1.156.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 719.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.075.000 spettatori (8.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 933.000 spettatori e il 7. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 29 Maggio 2025. Don Matteo in replica (16.3%) allunga su Avanti un Altro (12.7%)

