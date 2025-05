Ascolti tv del 29 maggio Don Matteo contro Paolo Bonolis

Giovedì 29 maggio si è accesa la sfida audace tra l'amato Don Matteo 13 su Rai 1 e il frizzante Avanti un altro! di Paolo Bonolis su Canale 5. Un duello che segna non solo l'ultima tendenza della televisione italiana, ma anche l'incredibile potere del nostalgia televisiva. Don Matteo, con la sua magia, continua a conquistare gli spettatori, dimostrando come le storie affettuose possano superare il tempo e le mode!

La guerra degli ascolti tv di giovedì 29 maggio è tutta giocata tra Don Matteo 13 su Rai 1 e Avanti un altro! su Canale 5. Il resto della programmazione non vede grandi novità. Rai 1 ha proposto in replica la seconda puntata di Don Matteo 13, che nonostante non sia una prima visione riscuote sempre un grande successo come confermato dal primo episodio. Così, ritroviamo Terence Hill, alias Don Matteo, sul luogo dell’omicidio di un avvocato che sembra essere legato a un adolescente di nome Federico. Nel frattempo, Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una bella intesa con il PM Nardi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 29 maggio, Don Matteo contro Paolo Bonolis

Ascolti tv giovedì 15 maggio: Don Matteo, Eurovision, Lo show dei record

Giovedì 15 maggio 2025 ha offerto una serata ricca di programmi televivi, con ascolti che hanno catturato l'attenzione del pubblico.

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 29 Maggio Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Pretty Woman batte l'Isola, Amadeus in apnea su Nove, Chi l'ha Visto s; Ascolti TV mercoledì 28 maggio: chi ha vinto tra Pretty woman, L'isola dei famosi 2025, Chi l'ha visto e Like a star; Ascolti tv ieri (28 maggio): L’Isola dei Famosi crolla, Amadeus da incubo. Tutti i dati Auditel; Ascolti tv, L'Isola dei Famosi? Basta Pretty Woman per affondarla. Amadeus, Like a Star flop (va ancora più giù). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascolti tv giovedì 29 maggio: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro

Scrive fanpage.it: Gli ascolti della prima serata di ieri, giovedì 29 maggio. In onda film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Don Matteo 13, una replica della fiction cult con Terence ...

Ascolti TV mercoledì 28 maggio: chi ha vinto tra Pretty woman, L’isola dei famosi 2025, Chi l’ha visto e Like a star

Segnala fanpage.it: Chi ha vinto tra il film Pretty woman trasmesso da Rai1, il reality L'Isola dei famosi 2025 proposto da Canale5, Chi l'ha visto? su Rai3 e Like a Star ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Pretty Woman batte l'Isola, Amadeus in apnea su Nove, Chi l'ha Visto sul podio, Tv8 al 7% con la Conference

Lo riporta msn.com: Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 28 maggio, ha offerto ai telespettatori fiction, film e show. Da ...