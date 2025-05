Ascolti TV 29 maggio 2025

Il 29 maggio 2025, gli ascolti TV rivelano un panorama sorprendente nel prime time italiano. Con un aumento delle preferenze per le serie originali, i telespettatori dimostrano di abbracciare storie nuove e coinvolgenti. Un punto interessante? Le produzioni locali stanno guadagnando terreno, rispecchiando il crescente interesse verso contenuti che raccontano la nostra cultura. Scopriamo insieme quali programmi hanno catturato l’attenzione del pubblico!

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di giovedì 29 maggio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Giovedì 29 maggio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 29 maggio 2025. Ascolti TV prima serata – Giovedì 29 maggio 2025. Di seguito i dati Auditel  ufficiali  relativi alla fascia di prima serata  di giovedì 29 maggio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Don Matteo St 13 Rai 2 Heysel 1985 Rai 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi St 3 Rete 4 DRITTO E ROVESCIO Canale 5 AVANTI UN ALTRO! Italia 1 LA FREDDA LUCE DEL GIORNO LA7 Piazzapulita TV8 Money Road Ogni tentazione ha un prezzo – Stagione 1 NOVE Comedy Match – 1^TV – Stagione 2 Leggi anche:  Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 29 maggio 2025

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio

Il 14 maggio 2025 Roma si prepara ad ospitare la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, con traffico da gestire e sicurezza al primo posto.

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 29 Maggio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Pretty Woman batte l'Isola, Amadeus in apnea su Nove, Chi l'ha Visto s; Ascolti TV mercoledì 28 maggio: chi ha vinto tra Pretty woman, L'isola dei famosi 2025, Chi l'ha visto e Like a star; Ascolti tv ieri (28 maggio): L’Isola dei Famosi crolla, Amadeus da incubo. Tutti i dati Auditel; Ascolti tv, L'Isola dei Famosi? Basta Pretty Woman per affondarla. Amadeus, Like a Star flop (va ancora piĂą giĂą). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti TV mercoledì 28 maggio: chi ha vinto tra Pretty woman, L’isola dei famosi 2025, Chi l’ha visto e Like a star

fanpage.it scrive: Chi ha vinto tra il film Pretty woman trasmesso da Rai1, il reality L'Isola dei famosi 2025 proposto da Canale5, Chi l'ha visto? su Rai3 e Like a Star ...

Ascolti del 28 maggio: “Pretty woman” e “L’isola dei famosi”

Come scrive sorrisi.com: Canale 5, L'isola dei famosi: 1.788.000 spettatori (share 13,27%) Rai3, Chi l’ha visto?: 1.730.000 spettatori (share 10,74%) ...

Ascolti Tv mercoledì 28 maggio 2025: disastro per Isola dei Famosi/ Calo drastico del reality: i dati

Secondo ilsussidiario.net: Calano a picco gli ascolti della 19esima edizione dell’Isola dei Famosi. Ieri, mercoledì 28 maggio, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del reality di sopravvivenza, con la conduzione di Ve ...