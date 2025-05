ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2025 | LE REPLICHE DI DON MATTEO 163% AVANTI UN ALTRO 127% DEL DEBBIO 85% FORMIGLI 74% PARTE MONEY ROAD 19%

Il 29 maggio 2025, la tv italiana ha visto un ritorno trionfale delle repliche di "Don Matteo", con un pubblico affezionato che non smette di sintonizzarsi su storie intramontabili. Accanto a lui, il game show "Avanti un Altro!" continua a conquistare gli spettatori, confermando la voglia di leggerezza e intrattenimento estivo. In un'epoca in cui la nostalgia si fa strada, questi programmi dimostrano come il passato possa ancora brillare nel presente. Sc

ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2025 • Giovedì •. Gli ascolti tv di giovedì 29 maggio 2025 con le repliche di Don Matteo 13 e il game show Avanti un Altro! insomma una serata estiva. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2652 35.55 PT – 6560 35.78 M E D I A S E T 24H – 2818 37.76 PT – 6672 36.39 Tg1 Mattina – 489 13.32 Tg1 – 992 22.18 UnoMattina – 860 20.83 Storie Italiane – 883 22.82 + 1036 21.62 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1589 17.48 Tg1 + Economia – 2849 23.66 + 2188 18.67 La Volta Buona – 1539 14.36 La Volta Buona – 1334 15.34 Ritorno a Las Sabinas – 744 9.59 Tg1 – 819 10.62 Pres. La Vita in Diretta – 1164 15. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2025: LE REPLICHE DI DON MATTEO (16,3%), AVANTI UN ALTRO (12,7%), DEL DEBBIO (8,5%), FORMIGLI (7,4%), PARTE MONEY ROAD (1,9%)

