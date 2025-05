Artisti di strada si esibiscono per 5 sì ai referendum

Preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile il 31 maggio! Artisti di strada genovesi si uniranno per un evento unico che unisce spettacolo e impegno civile, in vista del referendum del 8 e 9 giugno. Sostenere i "5 sì" non è solo un dovere, ma anche un'opportunità per dare voce ai diritti di tutti. Non perdere l'occasione di divertirti e contribuire a un cambiamento positivo!

Un pomeriggio tra spettacolo e impegno civile in vista del voto dell'8 e 9 giugno sui cinque sì ai referendum sul lavoro e sulla cittadinanza. È l’iniziativa promossa da Cgil Genova e Spi Cgil Genova in collaborazione con gli artisti di strada genovesi per sabato 31 maggio 2025 dalle ore 15 alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Artisti di strada si esibiscono per 5 sì ai referendum

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada

Il Lido di Camaiore si prepara a ospitare il festival "Solo per una notte", dedicato agli artisti di strada.

Artisti di strada genovesi per i 5 sì al referendum

Artisti di strada: i 5 più famosi al mondo

Artisti di strada, firmata l'ordinanza sperimentale: fino a marzo si potranno esibire

