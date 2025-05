Artena Accoltellò l’amico a seguito di una lite per futili motivi 43enne del posto arrestato a novembre 2024 e condannato a 8 anni per tentato omicidio

Un accoltellamento tra amici per motivi banali: un episodio che mette in luce il crescente tema della violenza nelle relazioni personali. A Artena, un 43enne è stato condannato a otto anni per tentato omicidio, dimostrando come anche le liti più futili possano trasformarsi in tragedie. Questo caso invita a riflettere sull'importanza di gestire i conflitti e sull'urgenza di promuovere una cultura del dialogo. La prevenzione è fondamentale!

Cronache Cittadine ARTENA – Tentato omicidio: con questa accusa ieri il Tribunale di Velletri ha condannato, in primo grado, a otto anni L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Artena. Accoltellò l’amico a seguito di una lite per futili motivi. 43enne del posto arrestato a novembre 2024 e condannato a 8 anni per tentato omicidio