Arte incontri e sagre | Battifolle acclama il maccherone al sugo Gli eventi

Oggi, 30 maggio, Battifolle celebra il suo famoso maccherone al sugo con eventi imperdibili! In un'epoca in cui riscoprire le tradizioni culinarie è più importante che mai, non perdere l'occasione di gustare piatti autentici e vivere momenti di condivisione. Che tu sia un appassionato di gastronomia o un amante della cultura locale, queste manifestazioni sono un'opportunità unica per immergerti nella bellezza dell'Aretino. Preparati a lasciarti coinvolgere!

Ecco gli eventi di oggi, 30 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Calendario delle Sagre 2025

La sagra del maccherone a Battifolle: edizione 2023

Segnala arezzonotizie.it: Dal 1981 la Polisportiva Battifolle organizza la ‘Sagra del Maccherone’ con lo scopo di tramandare l’arte di impastare, spianare e tagliare a mano la pasta all’uovo e creare un momento ...

