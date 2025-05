Arte editoria ricerca e sperimentazione | l’Accademia di Belle Arti alla XVI edizione di Una marina di libri

L'Accademia di Belle Arti di Palermo torna a farsi protagonista alla XVI edizione di "Una Marina di Libri", un evento che celebra la fusione tra arte e editoria. Nei suggestivi spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa, artisti e studenti presenteranno opere innovative che sfidano le convenzioni. Questo è il momento perfetto per scoprire come la ricerca e la sperimentazione possano dare vita a un dialogo fresco e stimolante nel panorama culturale contemporaneo. Non perdere l'occasione di essere parte di

L'Accademia di Belle Arti di Palermo sarà protagonista con un articolato programma di eventi, mostre e presentazioni nei suoi spazi interni ai Cantieri Culturali alla Zisa – Spazio Nuovo, Spazio Ducrot, Grande Vasca, Galleria Bianca e Blu Cobalto. Il calendario che intreccia arte, editoria.

