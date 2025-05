Arte cultura e spiritualità | torna la Lunga notte delle chiese

Torna la Lunga Notte delle Chiese, un evento che celebra l'arte, la cultura e la spiritualità in un abbraccio collettivo. La Cattedrale di Piacenza e il Museo Kronos si preparano a incantare con momenti speciali per la decima edizione. Quest'anno, il tema "Abbracciami" invita a riflettere sul potere della connessione umana, in un periodo in cui la ricerca di vicinanza è più attuale che mai. Non perderti questa opportunità unica!

La Cattedrale di Piacenza e il Museo Kronos aprono le porte a due momenti speciali, in occasione della decima edizione della Lunga Notte delle Chiese, la rassegna nazionale che intreccia arte, cultura e spiritualità in oltre 150 città italiane. Quest’anno, il tema scelto è "Abbracciami". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Arte, cultura e spiritualità: torna la "Lunga notte delle chiese"

