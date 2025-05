Arte contemporanea tra i vicoli di Napoli | al via oggi la prima edizione di Rua Viva 2025

Oggi inizia Rua Viva 2025, un evento che trasforma i vicoli di Napoli in una galleria d'arte contemporanea. "Duel", l'opera iconica di Felix Policastro, segna un momento speciale: la riconsegna dell'arte alla città . In un periodo in cui la valorizzazione del patrimonio urbano è al centro del dibattito culturale, questa iniziativa riaccende l'interesse per le strade meno conosciute, invitandoci a scoprire la bellezza nascosta di Napoli. Non perdere l'opportun

Riconsegnata alla cittĂ , "Duel" opera iconica di Felix Policastro C'è un pezzo di Napoli che tutti conoscono ma pochi hanno calcato. Rua Catalana, l'antica strada dei lattonieri, ponticello tra quelle di Medina e Depretis, farĂ da cornice alla prima edizione del premio Nazionale RuaViva 2025,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Arte contemporanea tra i vicoli di Napoli: al via oggi la prima edizione di Rua Viva 2025

Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector

Una domenica di impegno e solidarietĂ a Napoli, dove volontari armati di metal detector e passione hanno ripulito Mappatella Beach.

Cerca Video su questo argomento: Arte Contemporanea Vicoli Napoli Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli Campione d’Italia: ora tocca a noi viverla, ogni giorno; JR: “Che miracolo portare le facce della vera Napoli sul Duomo di San Gennaro”; Inaugurata l'opera di JR sul Duomo di Napoli: «L'arte deve far discutere»; Premio Rua Viva 2025: venerdì al via la mostra. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli Gallery Weekend 2025: un’intera città per l’arte contemporanea

Riporta exibart.com: 16 gallerie d’arte contemporanea e istituzioni culturali per Napoli Gallery Weekend 2025: in programma aperture ed eventi speciali ...

Torna il weekend delle gallerie d’arte di Napoli. Ecco tutti i protagonisti dell’edizione 2025

Si legge su artribune.com: La seconda edizione di Napoli Gallery Weekend si svolgerà dal 23 al 25 maggio 2025, offrendo al pubblico un evento pubblico dedicato all'arte contemporanea ...

Arte e rigenerazione urbana: a Napoli la prima edizione del Premio Rua Viva

Riporta msn.com: Venerdì 30 maggio alle 19.30 nella Sala Sole (Vico Freddo a Rua Catalana 4) nel cuore del centro storico di Napoli sarà inaugurata la Mostra Rua Viva che raccoglie le 7 ...