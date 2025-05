Art Evolution | una mostra internazionale nel cuore di Roma

Scopri "Art Evolution: Tra Creatività e Sperimentazione", la mostra che trasforma Roma in un palcoscenico d'arte internazionale! Inaugurata il 13 giugno, l'esposizione curata da Francesca Callipari esplora il confine sottile tra tradizione e innovazione. Un'opportunità unica per immergersi nella mente di artisti contemporanei, capaci di ridefinire i canoni estetici. Non perdere l'occasione di vivere l'evoluzione artistica nel cuore pulsante della Capitale!

Sarà inaugurata venerdì 13 giugno alle ore 18:00, presso Medina Art Gallery (via Poliziano 46, Roma), la mostra "Art Evolution: Tra Creatività e Sperimentazione", a cura della storica e critica d'arte Francesca Callipari. L'esposizione si terrà nel cuore di Roma, a pochi passi dalle imponenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Art Evolution": una mostra internazionale nel cuore di Roma

Cerca Video su questo argomento: Art Evolution Mostra Internazionale Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

A Roma la mostra Internazionale Art Evolution; Marcon: Street Friends 2025 - Mostra Arte contemporanea, Street art in Veneto; Champions League, a Monaco di Baviera la tanto attesa finale: PSG avanti su ScommesseItalia a 2.21, vittoria Inter in lavagna a 3.40. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Reggia Designer Outlet, Street Art Evolution: alla mostra opere di Banksy, Obey, Mr. Brainwash e TvBoy

Secondo ilmattino.it: con questo spirito nasce Street Art Evolution, mostra curata da Cosmoart in collaborazione con la Galleria Deodato Arte, in esposizione a La Reggia Designer Outlet, dedicata all’universo di ...

La Biennale Arte 2026 di Venezia sarà come una sinfonia di artisti

Segnala living.corriere.it: Presentata la mostra del prossimo anno dedicata alle Arti Visive curata da Koyo Kouoh, scomparsa improvvisamente a maggio 2025 ...

'L'arte del pensiero meccanico' in mostra a Modena

Scrive ansa.it: 'L'arte del pensiero meccanico' è la mostra antologica dell'artista Donato Piccolo, a cura di Lorenzo Respi, promossa da Fondazione Ago con la collaborazione di Galleria Mazzoli nell'ambito del progra ...