Arriva l' anticiclone africano E resterà a lungo

Il caldo si fa sentire: l'anticiclone africano sta per invadere l'Italia, portando temperature oltre i 35 gradi proprio in occasione del Ponte del 2 giugno! Preparati a vivere notti tropicali e giornate afose. Ma attenzione: un’improvvisa tregua temporalesca con grandine potrebbe colpire le Alpi. Un perfetto esempio di come il clima stia cambiando, rendendo ogni estate sempre più estrema. Pronto a goderti il sole?

Temperature in salita per il Ponte del 2 giugno. Dalla prossima settimana si salirà sopra i 35 gradi e si registreranno le prime notti tropicali. Break temporalesco con grandine sulle Alpi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva l'anticiclone africano. E resterà a lungo

"Arriva l'anticiclone africano": quando scattano le temperature estive

L'anticiclone africano sta per portare le prime temperature estive, segnando l'inizio ufficiale dell'estate meteorologica con il ponte del 2 giugno.

Cerca Video su questo argomento: Arriva Anticiclone Africano Resterà Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meteo: Caldo Africano, ci sono aggiornamenti sul suo arrivo; Quando finirà il maltempo e inizierà davvero il caldo estivo: le previsioni meteo; Arriva il caldo vero in Toscana: ora c’è una data. L’estate 2025 ancora più infuocata; Meteo: l’assalto del caldo africano pronto a partire, ecco quando. 🔗Se ne parla anche su altri siti