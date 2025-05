Arriva il Colle delle Finestre al Giro d’Italia! La salita ai raggi X | pendenze estreme e lungo tratto in sterrato

Il Colle delle Finestre si prepara a scrivere una nuova pagina di storia al Giro d’Italia 2025! Con le sue pendenze estreme e tratti sterrati, questa salita metterà davvero alla prova i ciclisti. Dopo un’odierna frazione senza emozioni, l’adrenalina tornerà a salire. Chi avrà il coraggio di affrontare questa sfida? Un’epica battaglia in montagna, dove ogni pedalata potrebbe decidere il destino della maglia rosa!

Sarà il Colle delle Finestre a decidere probabilmente chi vincerà il Giro d'Italia 2025. Dopo una frazione odierna senza emozioni, con gli uomini di classifica che si sono guardati fino a sette chilometri dal traguardo di Champoluc, l'attesa è tutta per la ventesima e penultima tappa di domani e soprattutto per la scalata di una delle salite epiche della Corsa Rosa. Si tratta di una scalata tra le più difficili in Europa, una salita che non finisce mai e che metterà a durissima prova tutti i corridori. Sono oltre diciotto chilometri (18,5) con una pendenza media del 9,2% e con una punta massima nella primissima arte del 14%.

