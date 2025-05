Arresto di Manuel per omicidio tradimenti segreti e riconciliazioni a La Promessa

Un colpo di scena che scuote La Promessa! L’arresto di Manuel per l’omicidio di Gregorio segna una svolta drammatica nella trama, riflettendo il crescente interesse del pubblico per storie intense e intrighi familiari. I segreti, i tradimenti e le riconciliazioni si intrecciano in un turbine emozionante. Riuscirà Manuel a dimostrare la sua innocenza mentre le sue relazioni vengono messe alla prova? Non perdere l’appuntamento!

Nel corso della puntata de La Promessa, il sergente Burdina farà irruzione per arrestare Manuel per l'omicidio di Gregorio. Le anticipazioni rivelano che la situazione prenderà una piega drammatica quando, proprio mentre Manuel e Alonso discuteranno della complicata relazione con Jana, il sergente interverrà per mettere le manette al protagonista. Il clima si preannuncia teso .

Curro svela a Manuel di essere suo fratellastro in La Promessa con drammi familiari e sentimentali

Nell'imminente puntata de "La Promessa", in onda il 15 maggio 2025 su Rete4, il baronetto Curro rivela a Manuel di essere suo fratellastro.

