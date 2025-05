Un arresto che scuote le relazioni tra Russia e Venezuela: il colonnello Román Frolenko, presidente della Camera di Commercio Russo-Venezuelana, è stato catturato dalla Dgcim. Questo evento non solo evidenzia le tensioni geopolitiche, ma anche il crescente attivismo del governo venezuelano nel monitorare le influenze esterne. L'inaugurazione del monumento al Soldato Ignoto, solo pochi mesi fa, sembrava un gesto di gratitudine; ora assume un significato del tutto diverso. C

Agenti della Direzione generale del controspionaggio militare del Venezuela, la Dgcim, hanno arrestato il colonnello russo Román Frolenko, presidente della Camera di Commercio Russo-Venezuelana, che l'8 maggio scorso aveva inaugurato nel quartiere 23 de Enero di Caracas, alla presenza di deputati chavisti ed influencer, un monumento al Soldato Ignoto per commemorare gli 80 anni della vittoria dell'esercito russo contro la Germania nazista. La presenza del colonnello Frolenko all'evento, al quale non era presente il suo ambasciatore Serguéi Mélik-Bagdasárov e che è stato diffuso in modo virale su TikTok, ha suscitato la protesta del capo della diplomazia di Mosca a Caracas per usurpazione delle funzioni di rappresentanza e, il 15 maggio scorso, la Dgcim ha arrestato il colonnello ma la notizia è stata rivelata solo oggi dal sito Infobae. 🔗 Leggi su Quotidiano.net