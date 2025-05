Arrestato al valico di Stabio con 9 chili di cocaina | in manette un 23enne

Un giovane di 23 anni, in viaggio verso l'Italia, è stato arrestato al valico di Stabio con ben 9 chili di cocaina. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante: il crescente traffico di droga tra Europa e Italia, alimentato dalla pressione delle organizzazioni criminali. Un dato interessante? Il mercato della droga continua a prosperare nonostante gli sforzi delle autorità. Riflessioni urgenti sulla sicurezza dei nostri confini!

Nella giornata di mercoledì 28 maggio 2025, al valico di San Pietro di Stabio, le autorità svizzere hanno fermato un'autovettura diretta in Italia con a bordo un 23enne cittadino albanese, residente in Germania. Durante le operazioni di controllo, i collaboratori dell'Ufficio federale della. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Arrestato al valico di Stabio con 9 chili di cocaina: in manette un 23enne

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Valico Stabio 9 Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Arrestato al valico di Stabio con 9 chili di cocaina: in manette un 23enne. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Quasi nove chili di cocaina nascosti in auto: arrestato in dogana a Stabio

Segnala ticinolibero.ch: Un 23nne albanese residente in Germania è stato fermato e arrestato al valico di San Pietro con un a bordo nove chili di cocaina ...

Stabio, viaggiava con 9 chili di coca a bordo dell'auto: arrestato

ticinonews.ch scrive: In manette un 23enne residente in Germania. La perquisizione del veicolo è avvenuta mercoledì al valico di San Pietro.

News Stabio, arrestato con 9 kg di cocaîna

Riporta bluewin.ch: arresto, mercoledì scorso 28 maggio, di un 23enne albanese al valico doganale di San Pietro di Stabio.