Arrestato al valico di Stabio con 9 chili di cocaina | in manette un 23enne

Un giovane albanese di 23 anni è stato arrestato al valico di San Pietro di Stabio con ben 9 chili di cocaina. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di lotta al traffico di droga in Europa, dove i confini sono sempre più vulnerabili. La crescita dei sequestri evidenzia l'importanza della cooperazione tra le autorità. Un dato interessante? La Svizzera sta diventando un crocevia cruciale per il narcotraffico. Rimanete sintonizzati!

Nella giornata di mercoledì 28 maggio 2025, al valico di San Pietro di Stabio, le autorità svizzere hanno fermato un'autovettura diretta in Italia con a bordo un 23enne cittadino albanese, residente in Germania. Durante le operazioni di controllo, i collaboratori dell'Ufficio federale della.

Un giovane di 23 anni, in viaggio verso l'Italia, è stato arrestato al valico di Stabio con ben 9 chili di cocaina.

