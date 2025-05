Arnautovic | "Domani l'ultima con l'Inter? Potrebbe essere"

Marko Arnautovic si prepara a scrivere l'ultima pagina di un capitolo emozionante con l'Inter. La finale di Champions League potrebbe segnare la conclusione della sua avventura, un momento che si inserisce in un trend di cambiamenti e nuove opportunità nel calcio europeo. Un addio che, se confermato, lascerebbe il segno: quale sarà il prossimo passo per l’attaccante austriaco? Rimanete sintonizzati!

Marko Arnautovic parla a Sky Sport Austria del suo futuro e ammette che ci sono possibilità che la finale di Champions possa essere la sua ultima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Arnautovic titolare contro il suo ex Bologna? Percentuale realizzativa super: ha segnato 4 gol in A con appena 9 tiri

Lo riporta msn.com: Complice l'infortunio di Marcus Thuram, con probabilità toccherà a Marko Arnautovic scendere in campo dal primo minuto contro il suo ex Bologna nella sfida in programma nella domenica di Pasqua.

Arnautovic: "Triplete? Siamo l'Inter, normale crederci. La verità sulla mia richiesta a Mourinho nel 2010"

Secondo msn.com: Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter con un goal e un assist a referto nella vittoria per 3-1 sul Cagliari, ha parlato a Dazn: "Sogno Triplete? Siamo l'Inter, è normale che ci crediamo.