Arnautovic carico | Inter dopo 15 anni stesse emozioni! Poi annuncia l’addio

Marko Arnautovic è pronto a vivere un'altra finale di UEFA Champions League con l'Inter, dopo ben quindici anni. Un ritorno che porta con sé emozioni forti, ma non senza una sorpresa: annuncia il suo addio. In un calcio in continua evoluzione, dove i legami si spezzano e si ricompongono, il suo ruolo di motivatore in panchina è cruciale. Come influenzerà questa finale il suo futuro? La tensione cresce!

Arnautovic a distanza di quindici anni, giocherà un’altra finale di UEFA Champions League con la maglia dell’Inter. Questa volta più da vicino, più maturo, ma pur sempre in panchina a dare una mano e caricare l’ambiente. In un’intervista rilasciata a Sky Sport Austria, l’attaccante ha poi annunciato la sua separazione col club nerazzurro. ALTRA FINALE – Marko Arnautovic protagonista di un’altra finale con la maglia dell’ Inter, ancora dopo quindici anni! L’emozione è la stessa per l’esperto centravanti austriaco che in un’intervista ha anche confermato il suo addio con il club nerazzurro: «Quindici anni dopo sono ancora qui, l’emozione c’è sempre, ma così come a ogni partita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arnautovic carico: «Inter, dopo 15 anni stesse emozioni!». Poi annuncia l’addio

Cerca Video su questo argomento: Arnautovic Carico Inter Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Betsson Sport: le interviste di Calhanoglu, Dumfries e Arnautovic [Video]; Ex West Ham, Arnautovic lancia un messaggio speciale a Dumfries prima della vittoria epica dell’Inter sul Barcellona. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arnautovic carico per oggi: «Inter, questi colori per me significano tantissimo»

Segnala inter-news.it: Nel giorno in cui l’Inter ospita ... che si è commosso dopo il mio gol contro l’Atletico sono rimasto incredulo, è stato bello sentire in maniera così forte l’amore della nostra gente». RICORDO – ...

Arnautovic ha fatto perdere due Scudetti all’Inter: “Abbandonato a San Siro”

interlive.it scrive: Arnautovic nel mirino dei tifosi per l'errore commesso contro la Lazio nel finale. L'austriaco ha fatto perdere due Scudetti ...

Arnautovic: “Orgoglioso di questa squadra. Dopo i ko contro Bologna e Milan…”

Come scrive fcinter1908.it: Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha parlato all’interno di Team Talks, il format realizzato da Betsson Sport: “Sono molto orgoglioso di questa squadra, di tutti quelli che lavorano per questa ...