Arnautovic a Canal+ | Tornare in finale di Champions dopo quella del 2010 è straordinario! Questa la mia ultima partita con l’Inter? Rispondo così

Marko Arnautovic si prepara a un momento epico: la finale di Champions League contro il PSG. Tornare a calcare quel palcoscenico, a distanza di tredici anni dall'ultima volta, è un sogno che diventa realtà. Con il suo spirito combattivo, l'attaccante dell'Inter non nasconde l'emozione per quella che si preannuncia come la sua ultima partita con i nerazzurri. Sarà il trampolino per una nuova era? La risposta in 90 minuti di pura adrenalina!

L’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Champions League contro il PSG. Intervistato da Canal + in vista della finalissima di Champions League di domani contro il PSG, il centravanti dell’ Inter, Marko Arnautovic, ha parlato delle sue emozioni per la sua seconda finale di Champions in maglia nerazzurra. LA DINALE DI DOMANI – « È qualcosa di straordinario, qualcosa di bello tornare in finale con la stessa squadra di allora. Nel 2010 non mi sentivo davvero un calciatore, perché ero più un ragazzino che correva in giro. Stavo anche in panchina senza sosta, ma non mi sentivo davvero così ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arnautovic a Canal+: «Tornare in finale di Champions dopo quella del 2010 è straordinario! Questa la mia ultima partita con l’Inter? Rispondo così»

