Armonia | spettacolazione multimediale allo Spazio Matta

Sabato 31 maggio, allo Spazio Matta, l'arte si fonde con la tecnologia nella spettacolazione multimediale "Armonìa". Un progetto che nasce dal laboratorio "Dire Fare Raccontare", guidato da Jörg Grünert e Cam Lecce, per esplorare nuove forme di espressione. Questo evento rappresenta un trend in crescita, dove teatro e arti digitali si incontrano, stimolando il pubblico a riflettere sul futuro della creatività. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

Sabato 31 maggio allo Spazio Matta sarà presentata la spettacolazione multimediale Armonìa, nata durante il laboratorio multidisciplinare di teatro, arti visive, arti digitali Dire Fare Raccontare a cura e condotto dagli artisti Jörg Grünert e Cam Lecce, nell'ambito di Tocc Kids promosso da.

