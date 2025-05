Armato di punteruolo rapina un esercizio commerciale e ferisce uno dei dipendenti Era ai domiciliari Bottino da 300 euro L’episodio ad Aprilia

Un uomo di 34 anni, già sotto chiave agli arresti domiciliari, ha pensato bene di infrangere la legge per rapinare un negozio ad Aprilia, ferendo un dipendente. Con un bottino di appena 300 euro, il gesto mette in luce una crescente preoccupazione: il ritorno della criminalità in un periodo post-pandemia. Un invito a riflettere su quanto sia fragile la sicurezza nelle nostre città. La vigilanza non è mai troppa!

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia hanno arrestato un uomo di 34 anni, già noto alle forze di polizia, che stava scontando una misura cautelare agli arresti domiciliari. L'accusa nei suoi confronti è quella di rapina. L'aggressione in un'attività commerciale. Il fatto è avvenuto grazie alla segnalazione arrivata al 112 N.U.E., che ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, armato di un punteruolo, si è introdotto in un'attività commerciale di Aprilia, dove ha rapinato la somma di 300 euro e vari beni alimentari.

