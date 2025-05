Ariano Irpino gazebo del PSI dedicato al referendum dell' 8 e 9 giugno

Domenica 1 Giugno 2025, non perdere l’opportunità di essere parte del cambiamento! In Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, il gazebo del Partito Socialista Italiano ti aspetta per informarti sui cruciali referendari dell’8 e 9 giugno. Con il mondo che cambia rapidamente, la tua voce è fondamentale: unisciti alla mobilitazione e scopri perché è importante votare 5 Sì! La democrazia si costruisce insieme!

Domenica 1 Giugno 2025, dalle ore 10:00 alle 13:00, in Piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, il Partito Socialista Italiano sarà presente con un gazebo informativo dedicato ai quesiti referendari in programma per i prossimi 8 e 9 giugno 2025. I socialisti convintamente invitano a votare 5 Si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ariano Irpino, gazebo del PSI dedicato al referendum dell'8 e 9 giugno

