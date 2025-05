Arianna Cirrincione e le critiche sul matrimonio | “Non ho messo l’abito largo per mostrare le tette”

Arianna Cirrincione, con la sua risposta alle critiche sul matrimonio, si colloca in un trend crescente di celebrazione dell'autenticità. La sua difesa del look nuziale non è solo una questione di stile, ma un invito a esprimere la propria identità senza timori. In un'epoca in cui le spose cercano sempre più di riflettere chi sono davvero, il suo messaggio risuona forte: il matrimonio è un momento di libertà, non di conformismo.

Arianna Cirrincione ha risposto a chi le ha mosso delle critiche per il look nuziale: c'è chi le ha criticato l'acconciatura e chi non ha apprezzato il vestito.

Chi ha firmato l’abito da sposa di Arianna Cirrincione per il matrimonio con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha scritto il suo sogno nel suo abito da sposa, progettato da lei stessa. Dopo sei anni d’amore e la nascita della loro figlia, Arianna e Andrea Cerioli hanno celebrato il loro matrimonio.

