Arianna Cirrincione è di nuovo incinta? Al neomarito Andrea Cerioli scappa un dettaglio sui social

Arianna Cirrincione, ex protagonista di Uomini e Donne, sembra pronta a raddoppiare la gioia familiare! Il neomarito Andrea Cerioli ha lanciato un indizio intrigante sui social, parlando di una "camera dei bimbi" nella loro casa in ristrutturazione. Questo dettaglio ha acceso la curiosità dei fan, alimentando voci su una possibile gravidanza. In un'epoca in cui le famiglie crescono e le storie d'amore si intensificano, questo potrebbe essere solo l'in

Arianna Cirrincione, ex volto noto di Uomini e Donne, sarebbe incinta del suo secondo figlio? Il sospetto nasce da una recente storia Instagram di Andrea Cerioli, dove mostrando la casa in ristrutturazione ha detto chiaramente: “ Qui ci sarà la camera dei bimbi ”. Un plurale che non è passato inosservato ai fan; coincidenza, sogno o spoiler involontario? Anche l’ esperta di gossip Deianira Marzano sembra confermare. Ma attenzione: al momento non c’è ancora nulla di certo. Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne e marito di Arianna Cirrincione. Mostrando la casa in fase di ristrutturazione, Cerioli ha indicato una stanza dicendo con naturalezza: “ Qui ci sarà la camera dei bimbi ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arianna Cirrincione è di nuovo incinta? Al neomarito Andrea Cerioli scappa un dettaglio sui social

Chi ha firmato l’abito da sposa di Arianna Cirrincione per il matrimonio con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha scritto il suo sogno nel suo abito da sposa, progettato da lei stessa. Dopo sei anni d’amore e la nascita della loro figlia, Arianna e Andrea Cerioli hanno celebrato il loro matrimonio.

Cerca Video su questo argomento: Arianna Cirrincione Nuovo Incinta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

“Camera dei bimbi”? Arianna Cirrincione di nuovo incinta? L’indizio social scatena il gossip!

Segnala alfemminile.com: Un indizio social riaccende i sospetti: Andrea Cerioli mostra la “camera dei bimbi” e scoppia il gossip su una nuova gravidanza di Arianna Cirrincione.

Arianna Cirrincione, amara verità sull’abito da sposa. Poi lo spoiler: “È incinta”

Da msn.com: Arianna Cirrincione ha ammesso che l'abito da sposa era troppo largo per il suo fisico. Intanto corrono le voci: "È incinta" ...

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione incinta: “Cerioli la sta vivendo malissimo”/ “Non dorme da un mese”

Come scrive ilsussidiario.net: Solo poche settimane fa Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli annunciavano su Instagram di aspettare il loro primo figlio. Di recente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai ...