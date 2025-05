Arianna Cirrincione chi ha realizzato il suo abito da sposa

Sabato 24 maggio, Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, ha pronunciato il fatidico "sì" indossando un abito da sposa da sogno. Ma chi è il designer dietro a questo capolavoro? Il suo vestito non è solo un simbolo d'amore, ma riflette anche la crescente attenzione per la moda bridal personalizzata. Scopri i dettagli che rendono ogni matrimonio unico e indimenticabile!

Chi ha firmato l’abito da sposa di Arianna Cirrincione per il matrimonio con Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione ha scritto il suo sogno nel suo abito da sposa, progettato da lei stessa. Dopo sei anni d’amore e la nascita della loro figlia, Arianna e Andrea Cerioli hanno celebrato il loro matrimonio.

Arianna Cirrincione e le critiche sul matrimonio: “Non ho messo l’abito largo per mostrare le tette”

Arianna Cirrincione, chi ha creato il suo abito da sposa

