Ariana Grande tornerà sul set | la star di Wicked sarà nel cast del nuovo sequel di Ti presento i miei

Ariana Grande torna sul set e il suo carisma promette di incantare ancora! Dopo il trionfo in Wicked, la pop star sarà nel sequel di "Ti presento i miei", un film che unisce generazioni e risate. In un momento in cui le commedie romantiche vivono una rinascita, la sua presenza potrebbe riaccendere l'amore per questo genere. Non perdere l'occasione di rivedere Ariana brillare come attrice!

La cantante e attrice Ariana Grande sarà una delle protagoniste del nuovo capitolo della storia iniziata con Ti presento i miei. Ariana Grande, dopo il successo di Wicked (di cui sta per arrivare sul grande schermo la seconda parte), ha trovato un nuovo progetto che la vedrà impegnata come attrice. La star della musica sarà infatti tra i protagonisti del prossimo sequel di Ti presento i miei che verrà diretto da John Hamburg e potrà contare sul ritorno delle star dei film originali. Ariana nel cast della commedia L'uscita del nuovo sequel di Ti presento i miei dovrebbe arrivare nelle sale il 25 novembre 2026 e Hamburg firmerà anche la sceneggiatura del progetto cinematografico.

