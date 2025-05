Ariana Grande torna al cinema | nuova commedia dopo 16 anni e data di uscita svelata

Ariana Grande torna al cinema con un nuovo capitolo della celebre saga "Meet the Parents", dopo 16 anni di attesa! La sua partecipazione promette di dare una ventata di freschezza e ironia a questa commedia che ha segnato generazioni. Con l'aumento di star provenienti dal mondo musicale nel grande schermo, questo film rappresenta un trend in crescita: l'incontro tra musica e cinema sta ridefinendo le esperienze di intrattenimento. Non perderti il suo debutto!

annuncio del nuovo film "meet the parents" con ariana grande. Una notizia di grande rilievo nel panorama cinematografico riguarda il ritorno della celebre saga "Meet the Parents". Secondo fonti affidabili, si sta lavorando alla produzione di un nuovo capitolo che vedrà la partecipazione di una delle figure più note del mondo dello spettacolo. La data di uscita è prevista per il 25 novembre 2026, promettendo un evento imperdibile per gli appassionati del franchise. dettagli sul progetto e sulla distribuzione. Il nuovo film rappresenta il quarto episodio della serie e sarà distribuito da Universal Pictures.

Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles

Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.

