Ariana Grande si unisce a Ti presento i miei 4 con Ben Stiller e Robert De Niro

Ariana Grande si prepara a conquistare il grande schermo, affiancando due icone del cinema come Ben Stiller e Robert De Niro in "Ti presento i miei 4". Questo nuovo ruolo segue la sua acclamata performance in "Wicked", portandola a un passo dall'Oscar. Un trend che vede le pop star trasformarsi in attrici di successo, dimostrando che il talento può brillare in ogni campo. Non perdere l’opportunità di vedere Ariana in un contesto così prestigioso!

Ariana Grande ha trovato il suo prossimo ruolo cinematografico: reciterà al fianco di Ben Stiller e Robert De Niro nel film ” Ti presento i miei 4? della Universal. Dopo la sua interpretazione di Glinda in “ Wicked “, che le è valsa una nomination all’Oscar, Ariana Grande prosegue il suo rapporto con lo studio entrando a far parte di uno dei suoi franchise di maggior successo. I film “Ti presento i miei” – il film originale del 2000 e i suoi sequel “Mi presenti i tuoi?” e “Vi presento i miei” – hanno incassato 1,13 miliardi di dollari al botteghino.?I dettagli della trama del quarto capitolo sono segreti ma, in una nuova intervista con Variety, la produttrice Jane Rosenthal ha anticipato che “ Stiller ha ormai la stessa età di De Niro quando abbiamo fatto il primo, e i suoi figli sono cresciuti e devono tornare a casa e incontrare i genitori “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande si unisce a “Ti presento i miei 4” con Ben Stiller e Robert De Niro

Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles

Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.

