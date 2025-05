Ariana Grande nel nuovo Meet the Parents | Sarà il sequel che non ti aspetti?

Ariana Grande sorprende tutti con il suo nuovo ruolo in "Meet the Parents", un sequel che promette di stravolgere le dinamiche della saga! Accanto a colossi come De Niro e Stiller, la popstar porta freschezza e nuova energia a una storia iconica. Questo progetto segna un trend crescente: artisti della musica che si cimentano nel cinema, abbattendo barriere e portando il loro carisma sul grande schermo. Preparati a ridere e meravigliarti!

Dopo Wicked, la popstar torna sul grande schermo con un ruolo inaspettata accanto a De Niro e Stiller. Ecco tutti i dettagli e perché cambierà la saga!

