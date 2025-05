Ariana Grande entra nel cast di "Ti Presento i Miei 4", portando una ventata di freschezza a una saga amata da generazioni. Questo nuovo capitolo si inserisce in un trend di revival cinematografici che sta conquistando Hollywood, dove le icone del passato tornano a brillare. SarĂ interessante vedere come la sua stella illuminerĂ le dinamiche familiari giĂ esplorate nei precedenti film. Preparati a ridere e commuoverti!

annuncio del nuovo capitolo di "ti presento i miei" con ariana grande nel cast. Un'importante novitĂ riguarda il ritorno della celebre saga cinematografica "Ti Presento i Miei". Dopo il successo ottenuto con "Wicked", si apre una nuova fase per questa serie di commedie che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La produzione ha annunciato l'ingresso di Ariana Grande nel cast del quarto film, previsto per la distribuzione il 25 novembre 2026. dettagli sulla produzione e regia del nuovo film. Il progetto sarĂ diretto da John Hamburg, che aveva giĂ collaborato come co-sceneggiatore nei primi tre episodi.