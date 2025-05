Argentina il mondo della disabilità contro Milei | Siamo in crisi non possiamo più aspettare

A Buenos Aires, la protesta delle associazioni per le persone con disabilità segna un momento cruciale: il mondo chiede risposte concrete contro i tagli del governo Milei. Il messaggio è chiaro: "Siamo in crisi, non possiamo più aspettare". Con anni di sottofinanziamento alle spalle, l'approvazione del disegno di legge sull’emergenza disabilità diventa un faro di speranza per milioni. È tempo di ascoltare chi è rimasto in silenzio troppo a lungo.

A Buenos Aires, le associazioni a supporto delle persone con disabilità, comprese le famiglie e i fornitori di servizi, hanno protestato contro i tagli del governo di Javier Milei che hanno aggravato anni di sottofinanziamento. La richiesta principale dei manifestanti è l’approvazione del disegno di legge sull’emergenza disabilità, fondamentale per affrontare la crisi finanziaria del settore. Una delle principali preoccupazioni è l’urgente necessità di aggiornare il tariffario nazionale che determina i compensi per terapisti e altri professionisti che assistono le persone con disabilità. Molti centri di assistenza e scuole rischiano di chiudere a causa delle attuali misure di austerità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, il mondo della disabilità contro Milei: “Siamo in crisi, non possiamo più aspettare”

Cerca Video su questo argomento: Argentina Mondo Disabilità Contro Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Argentina, il mondo della disabilità contro Milei: Siamo in crisi, non possiamo più aspettare; Il processo per la morte di Diego Armando Maradona è stato annullato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online