Argentario | sequestrate 700 trappole illegali per polpi fra Porto Santo Stefano e Talamone

L’Argentario è ancora una volta al centro dell’attenzione: 700 trappole illegali per polpi sono state sequestrate, un duro colpo al sovrasfruttamento delle risorse marine. Questa operazione, frutto di un attento monitoraggio da parte delle Capitanerie di Porto, sottolinea la crescente esigenza di proteggere il nostro mare. In un’epoca in cui la sostenibilità è fondamentale, ogni azione conta per garantire un futuro migliore per l’ambiente e la pesca legale.

L'attività investigativa, svolta nell'ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca, è affidata dalla normativa vigente alla direzione e al coordinamento delle Capitanerie di Porto e si è concentrata nuovamente lungo la costa dell'Argentario, per arginare il rischio del sovrasfruttamento illegale del pregiato cefalopode L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Argentario: sequestrate 700 trappole illegali per polpi fra Porto Santo Stefano e Talamone

