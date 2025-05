ARF! Festival 2025 | Il festival del fumetto a Roma

Il 2025 segna un nuovo capitolo per l'ARF! Festival, il cuore pulsante del fumetto a Roma. Dal 23 al 25 maggio, la Pelanda del Mattatoio e la Città dell’Altra Economia si trasformeranno in un hub di creatività e innovazione. Non si tratta solo di fumetti: è un'esperienza immersiva che celebra il potere della narrazione visiva in un mondo sempre più digitale. Preparati a scoprire talenti emergenti e tendenze straordinarie!

Dal 23 al 25 maggio, la Pelanda del Mattatoio e la Città dell’Altra Economia a Roma hanno ospitato l’undicesima edizione dell’ ARF! Festival, appuntamento imprescindibile per appassionati di fumetto, illustratori, editori e curiosi del settore. Ma definirlo semplicemente un festival sarebbe riduttivo: ARF! è un microcosmo pulsante dove la creatività si manifesta in tutte le sue forme, e dove la carta, i colori e le storie diventano linguaggio universale. Un’atmosfera unica: tra energia e meraviglia. L’atmosfera che si respirava nei padiglioni del festival era al tempo stesso carica ed estremamente rilassata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - ARF! Festival 2025: Il festival del fumetto a Roma

ARF! Festival del Fumetto Dal 23 al 25 maggio con i concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti e Piotta

Dal 23 al 25 maggio 2025, ARF! Festival del Fumetto torna a Roma, celebrando la sua undicesima edizione alla Pelanda del Mattatoio e alla Città dell’Altra Economia.

Cerca Video su questo argomento: Arf Festival 2025 Festival Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

ARF!, torna il Festival del fumetto di Roma; Celico International Art Festival; Arf! Festival 2025, ecco cosa succede nel mondo del fumetto; Arf!, il festival del fumetto di Roma tra mostre, musica e ospiti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

ARF! Festival del Fumetto torna a Roma dal 23 al 25 maggio

Come scrive corrieredellosport.it: Spazio ai concerti di Tre Allegri Ragazzi Morti e Piotta. Tra gli ospiti: Becky Cloonan, Bryan Talbot, David B., Danijel Žeželj, Gigi Cavenago, Thierry Martin, Valentin Seiche, Clarrie Pope, Emanuele ...

Arf! festival 2025 a roma: grandi ospiti, fumetti, concerti e appuntamenti dal 23 al 25 maggio

Si legge su gaeta.it: L’Arf! Festival 2025 a Roma, nel quartiere Testaccio, offre tre giorni di fumetti, cultura pop, mostre, concerti con Tre Allegri Ragazzi Morti e Piotta, laboratori per bambini e opportunità di lavoro ...

Fumetti, ARF! Festival 2025, a Roma la XI edizione

Da ildenaro.it: Roma, 16 mag. (askanews) – Giunto alla sua undicesima edizione, dal 23 al 25 maggio 2025 alla Pelanda del Mattatoio e alla Città dell’Altra Economia di Roma torna ARF! Festival, la festa di chi ama, s ...