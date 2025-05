Aree montane oltre 15 milioni per 173 Comuni siciliani

Un investimento di oltre 15 milioni di euro per 173 comuni siciliani: è così che il governo sostiene le aree montane, promuovendo uno sviluppo sostenibile e contrastando lo spopolamento. Questa iniziativa si inserisce in un trend crescente di valorizzazione delle zone interne, dove la natura incontra l’innovazione. Un'opportunità imperdibile per rivitalizzare questi territori e preservare le tradizioni locali! Scopri come cambierà il volto della Sicilia.

Sono complessivamente 15.242.695,80 euro le risorse stanziate per il biennio 20222023 a favore dei Comuni siciliani in aree montane o parzialmente montane, nell’ambito dell'apposito fondo nazionale istituito con la legge 234 del 2021. "Le somme - sottolinea la Regione con una nota. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Aree montane, oltre 15 milioni per 173 Comuni siciliani

Aree montane in Piemonte: 433mila euro per salvare asili e scuole

La Regione Piemonte destina 433.000 euro per l’anno scolastico 2025/2026, con l'obiettivo di sostenere asili e scuole nelle aree montane.

Cerca Video su questo argomento: Aree Montane Oltre 15 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Esenzione IMU 2025 terreni agricoli montani: elenco dei comuni; Il calo delle nascite nell’Abruzzo interno e gli strumenti per contrastarlo; Agea: erogati oltre 13 milioni di euro a valere sullo Sviluppo Rurale della programmazione 2014-2022; Oltre 200 partecipanti a Demonte per “Paesaggi Futuri”: il legno locale al centro del convegno sulle aree montane. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Aree montane, stanziati oltre quindici milioni per i Comuni siciliani. Messina: “Investiamo nei territori per non lasciarli indietro”

ilsicilia.it scrive: Le risorse consentiranno la realizzazione di opere e servizi fondamentali per il rilancio dei Comuni siciliani ubicati in aree montane o parzialmente montane, con l'obiettivo di contrastare lo spopola ...

In arrivo 15 milioni di euro per contrastare lo spopolamento nelle aree montane siciliane

Lo riporta meridionews.it: Il termine ultimo per la presentazione del rendiconto è fissato al 30 giugno 2026. I Comuni beneficiari sono 173.

Il ministero del turismo destina oltre 1,5 milioni per rilanciare il turismo sostenibile in montagna in sardegna

Secondo gaeta.it: Il Ministero del Turismo ha stanziato più di un milione e mezzo di euro per rafforzare il turismo nelle aree montane della Sardegna, puntando su progetti che combinano rispetto per l’ambiente e nuove ...