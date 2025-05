Area giovani in festa superati i mille accessi Tra fumetti e cibi doc

L'Area Giovani di Ferrara sta riscuotendo un incredibile successo, superando i mille accessi grazie a un mix vincente di fumetti e cibi di qualità. Questo rinnovamento, voluto dall'assessore Chiara Scaramagli, non è solo un trampolino per il divertimento, ma anche un segnale forte: i giovani vogliono spazi dedicati e stimolanti. Oggi, un grande evento celebrerà questo traguardo, dimostrando che la cultura giovanile è viva e vibrante! Non mancate

Area Giovani, il centro adolescenti del Comune di Ferrara, ha assunto una nuova veste voluta dall’assessore alle Politiche Giovanili Chiara Scaramagli. Questo rinnovamento ha già dato risultati importanti, con oltre 1000 accessi registrati già a partire da aprile. Un traguardo significativo, che sarà celebrato con una festa. L’appuntamento oggi, alle 17, nell’ Area Giovani, in via Poledrelli 21, all’interno di Factory Grisù. Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare una mostra di fumetti realizzati dai ragazzi del Manga Lab, assistere alla proiezione di un filmato che racchiude tutte le attività svolte nel corso dell’anno, e gustare piatti preparati dai giovani che hanno preso parte al laboratorio Food Love. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Area giovani in festa, superati i mille accessi. Tra fumetti e cibi doc

'Youth Summer', Area Giovani propone laboratori estivi, giochi e aiuto nei compiti

Al via le iscrizioni per 'Youth Summer', l’offerta estiva di Area Giovani a Ferrara, dedicata a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni.

Area giovani in festa, superati i mille accessi. Tra fumetti e cibi doc

