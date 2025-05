Area circoscritta scesa a 50 metri per l' emissione a Santa Maria di Sala

Un'emergenza che ci riporta al tema della sicurezza ambientale e industriale. A Santa Maria di Sala, un'area è stata circoscritta a 50 metri dopo un'improvvisa emissione di ammoniaca da una ditta di carni. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma quanto siamo realmente preparati a gestire situazioni simili? La protezione dell'ambiente e la salute pubblica devono essere una priorità. Rimanete sintonizzati per maggiori dettagli!

L'emergenza era scattata dopo le 7 di venerdì mattina per un'emissione di ammoniaca sembra sprigionata dalle celle frigo di una ditta di carni, la Bugin, che ha sede in zona industriale a Santa Maria di Sala. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Mira, Mirano, Mestre e il nucleo Nbcr per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Area circoscritta scesa a 50 metri per l'emissione a Santa Maria di Sala

Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise"

Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.