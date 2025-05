Area camper di Oriolo abbandonata FdI | Ignorato il bando che avrebbe permesso il recupero | FOTO

L'area camper di Oriolo Romano, un tempo fulcro di accoglienza per turisti in cerca di nuove avventure, è oggi un triste esempio di abbandono. Nonostante le richieste dei consiglieri di FdI e un bando ignorato, il potenziale di sviluppo turistico rimane inespresso. In un'epoca in cui il turismo lento sta conquistando sempre più viaggiatori, questa situazione rappresenta un’opportunità persa per valorizzare il territorio. Cosa si aspetta a dare una nuova vita a questo spazio?

"L'area di sosta per camper situata nella zona artigianale, un tempo pensata per offrire accoglienza ai turisti su quattro ruote, versa ormai da anni in condizioni di completo abbandono". Il grido d'allarme dei consigliere FdI di Oriolo Romano.

