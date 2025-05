Aquila ecco coach Cancellieri | Nessun dubbio quando mi ha chiamato Trento

Massimo Cancellieri è il nuovo coach della Dolomiti Energia Trentino per la stagione 2025-2026! La sua nomina segna un cambio di rotta nel mondo del basket italiano, dove la ricerca di giovani talenti sta prendendo piede. "Siamo in perfetta sintonia", ha dichiarato la dirigenza. Un punto interessante? La rapidità della trattativa, segno di una visione chiara verso un futuro promettente. Rimanete sintonizzati per seguire questa entusiasmante nuova avventura!

La guida tecnica per la stagione 2025-2026 della Dolomiti Energia Trentino è stata affidata a Massimo Cancellieri. “Siamo molto felici di accoglierlo a Trento: la trattativa è stata rapida, una chiacchierata che ci ha trovati subito in perfetta sintonia. Una volta trovato l’accordo, Massimo ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Aquila, ecco coach Cancellieri: "Nessun dubbio quando mi ha chiamato Trento"

rainews.it scrive: Presentato nella sede dell'Aquila Basket, a Trento, il nuovo coach della Dolomiti Energia: Massimo Cancellieri, classe 1972, arriva dal PAOK Salonicco, piazza storica del basket europeo. Con il club e ...

Si legge su milanosportiva.com: L’Aquila Basket Trento riparte da Cancellieri e dice addio a molti protagonisti; club EuroLeague su Lamb e Ford.