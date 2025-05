Approvato il progetto esecutivo per la risagomatura dei fossi

La Giunta comunale di Faenza ha dato il via libera alla risagomatura dei fossi stradali, un passo fondamentale per la sicurezza del territorio dopo le recenti alluvioni. Questo intervento non solo migliora la viabilità , ma si inserisce in un contesto più ampio di ripresa e resilienza sostenuto dal PNRR e dai fondi europei. Investire nella sicurezza idraulica è un segnale forte: insieme possiamo affrontare le sfide climatiche!

La Giunta comunale di Faenza ha approvato il progetto esecutivo per la risagomatura dei fossi stradali dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio. L'intervento rientra nella Misura M2C4 – Investimento 2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è finanziato dall' Unione Europea NextGenerationEU per un costo complessivo di 200.000 euro. Gli eventi alluvionali del 2 e 3 maggio, e successivamente del 16 e 17 maggio 2023, hanno causato numerosi allagamenti dovuti alla tracimazione di fossi stradali e canali consorziali. Nell'immediato e nei mesi successivi sono stati attivati interventi in somma urgenza per la pulizia e risagomatura dei fossi delle strade comunali extraurbane e l'asportazione del materiale alluvionale per ripristinare la funzionalità idraulica.

