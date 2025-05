Approvato il bilancio di Romagna Acque | nei nuovi asset entrano reti idriche Ravenna holding

Romagna Acque segna un importante passo avanti con l'approvazione del bilancio 2024, evidenziando un incremento della produzione e un utile netto in crescita. Ma non è solo una questione di numeri: questo successo si inserisce in un contesto più ampio di sostenibilità e efficientamento delle risorse idriche. L’ingresso delle reti idriche di Ravenna Holding rappresenta un’alleanza strategica, unendo forze per garantire acqua di qualità a tutti. Scopri come questa sinergia sta cambiando il futuro della nostra

L'assemblea dei Soci di Romagna Acque ha approvato all'unanimità il Bilancio 2024. I principali dati indicano un valore della produzione pari a 69.198.563 euro (contro i 62.288.990 del 2023), un utile prima delle imposte di 11.046.896 e un utile netto di 7.918.359 (contro i 5.975.27 dello scorso.

Fondazione Cr Firenze, approvato il bilancio 2024

La Fondazione Cr Firenze ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024 durante la riunione del Comitato di Indirizzo, presieduta da Bernabò Bocca.

Romagna Acque chiude il bilancio in attivo: nel 2024 un utile di 7.918.359 euro

Si legge su chiamamicitta.it: L’assemblea dei Soci di Romagna Acque ha approvato all’unanimità il Bilancio 2024. I principali dati di bilancio relativi al 2024 indicano un valore della produzione pari a 69.198.563 euro (contro i 6 ...

Il bilancio della Camera di Commercio: "Due milioni di avanzo per le imprese"

Secondo msn.com: Il consiglio della Camera di Commercio della Romagna ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024 in equilibrio, con un avanzo di oltre due milioni di euro. La Camera, ha un patrimonio net ...