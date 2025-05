Approvati gli aumenti della Tari | slitta la scadenza della prima rata

Aumenta la Tari, ma con una promessa di riduzione nel 2026: questa è la novità approvata dalla giunta. Il tema delle tasse sui rifiuti è sempre più centrale, in un contesto di sostenibilità e gestione dei servizi. L'assessore Seccia rassicura: non è una "stangata", ma un passo necessario. La scadenza della prima rata slitta, dando un respiro ai cittadini. È il momento di riflettere su come gestiamo i nostri rifiuti!

Confesercenti contro gli aumenti, Granocchia: "Raccolta dei rifiuti pensata male se ogni anno aumenta la Tari"

Confesercenti si oppone agli aumenti della Tari, considerati ingiustificati e mal gestiti, come evidenziato dalla recente raccolta dei rifiuti.

