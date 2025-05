Apple TV+ Colpisce Ancora | Nuova Serie Thriller da Bestseller con Cast da Sogno

Apple TV+ non smette di sorprendere! La nuova serie thriller ispirata ai bestseller di Lars Kepler promette brividi e colpi di scena, grazie a un cast stellare che include Liev Schreiber, Zazie Beetz e Stephen Graham. In un'epoca in cui i thriller psicolgici stanno dominando le classifiche delle preferenze del pubblico, questa produzione si posiziona come un must-watch. Preparatevi a rimanere incollati allo schermo!

Preparatevi a un nuovo, avvincente thriller su Apple TV+ tratto dai famosi romanzi di Lars Kepler, con un trio di attori d'eccezione: Liev Schreiber, Zazie Beetz e Stephen Graham.

