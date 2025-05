Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? Progetto al Museo Archeologico Nazionale

Il progetto "Apollo con lo smartphone o Persefone influencer?" chiude un capitolo di innovazione educativa che unisce cultura, tecnologia e responsabilità sociale. Oltre 250 studenti hanno esplorato il patrimonio archeologico attraverso l'intelligenza digitale, dimostrando come la storia possa essere un potente strumento di cambiamento. In un'epoca in cui la digitalizzazione è al centro delle nostre vite, questo approccio creativo offre spunti per una nuova generazione pronta a plasmare il futuro.

