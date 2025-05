Apicella | Fedez al congresso di FI? Il Cav amava un altro genere

La presenza di Fedez al congresso di Forza Italia ha scatenato un acceso dibattito: un rapper che si confronta con la politica tradizionale. Ma cosa succede quando la musica incontra la politica? Questo evento segna un punto di svolta, dove le nuove generazioni iniziano a reclamare il loro spazio nel dibattito pubblico. È tempo di ascoltare le voci diverse e intrecciare culture, un passo fondamentale per il futuro.

"Fedez ospite al congresso dei giovani di Forza Italia? “Purtroppo io non sono Fedez, nel senso che il mio nome non da quel rumore lì. Comunque il partito ha i suoi dirigenti e fa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it