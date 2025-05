Aperture straordinarie del Museo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze

Scopri l’incanto dell'arte fiorentina con le aperture straordinarie del Museo dell'Opificio delle Pietre Dure! Dal 6 giugno al 5 settembre, avrai l'opportunità di esplorare questo gioiello culturale anche di sera. Un invito a lasciarti ispirare dalla bellezza dei materiali preziosi e dalle tecniche antiche, in un'atmosfera magica. Non perdere l'occasione di vivere Firenze in una luce nuova!

A partire da giugno il Museo dell'Opificio delle Pietre Dure, in via degli Alfani 78 a Firenze, amplia la sua offerta culturale con una nutrita programmazione di aperture straordinarie del Museo: per tutta l'estate, dal 6 giugno fino al 5 settembre, sono previste aperture serali dalle 19:00 alle.

