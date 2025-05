Aperta la bara del re Ferdinando III nella Cattedrale di Siviglia

Un evento storico ha catturato l'attenzione della Spagna: la bara del re Ferdinando III, un simbolo di potere e fede, è stata aperta nella maestosa Cattedrale di Siviglia. Questo atto straordinario riaccende l'interesse per la storia medievale e per il patrimonio culturale europeo. Chi saranno i nuovi custodi di questi segreti secolari? Scopriremo insieme cosa cela il passato e come influisce sul nostro presente.

Secondo libero.it: Milano, 30 mag. (askanews) - Come da tradizione, la bara di Re Ferdinando III è stata svelata ai sivigliani e ai turisti di tutto il mondo per ammirare i suoi resti straordinariamente ben conservati.

